تحذيرات من وضع صحي خطير.. 20 ألف حالة إسهال حاد بين أطفال غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف" ان ما يقرب من 30 ألف طفل في غزة تحت سن الخامسة يعيشون ظروفا صعبة.

وتابعت “اليونيسف” في تصريحات لها اليوم: هناك مئات آلاف من الأطفال بلا مياه صالحة للشرب في غزة، و 20 ألف حالة إسهال حاد في صفوف أطفال غزة.

وأضافت “اليونييسيف”: وقف التمويل عن "الأونروا" سيؤثر على مساعدات تُقدم لمئات آلاف من المحتاجين، آلاف الأطفال في شمال قطاع غزة خارج خارطة الحياة والمعيشة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف"، إن أكثر من 10 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الهزال ونقص الوزن غير الطبيعي.

ووفقا للوكالة الأممية فإن مرض الهزال هو أخطر نتائج سوء التغذية الذي قد يعيق نمو البدن والدماغ.

يأتي هذا الخطر في وقت تواجه فيه أنظمة الغذاء والصحة في قطاع غزة انهيارًا كاملاً وبالتزامن مع قرار عدد من الدول الأوروبية تجميد مساعدات الأونروا.