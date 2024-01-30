تصعيد خطير.. تكساس تنفذ مناورات على حدودها مع المكسيك

تتصاعد التطورات في ولاية تكساس الأمريكية على خلفية ملف الهجرة حيث تخوض إدارة بايدن وتكساس نزاعًا قانونيًا حول ما إذا كان يمكن للولاية استخدام الأسلاك الشائكة على الحدود الجنوبية، حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يمكن للعملاء الفيدراليين إزالة الأسلاك.

وتشهد تكساس تحركات غير عادية لدبابات تنفذ مناورات على حدود المكسيك

وأغضب قرار المحكمة الأمريكية حاكم تكساس وقرر معارضة بايدن وإدارته.

وطلب النائب راندي ويبر، الجمهوري عن ولاية تكساس، من الرئيس جو بايدن أن 'يوقف حربك على تكساس'.

وقال ويبر: “سيدي الرئيس، لقد اخترت الولاية الخطأ لتعبث معها”. 'لقد اخترت الحاكم الخطأ لتعبث معه. لقد اخترت وفد الولاية الخطأ لتعبث معه.'

وصاغ الجمهوريون مخاطر أزمة الحدود على أنها وخيمة، مثل الكثير من المسؤولين الآخرين في تكساس الذين حذروا من حرب أهلية.