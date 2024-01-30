العاهل السعودي يستقبل أمير الكويت في الرياض

استقبل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في الرياض.

وفي الساعات الأولى من الصباح، وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى الرياض في زيارة رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن العلاقات السعودية الكويتية تتمتع بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق عزَّز من شأنها ورسوخها حرصُ القيادة في البلدين على توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك.

كما تميزت بعمقها التاريخي الكبير، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان، إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين، والمنطقة الخليجية على وجه العموم.