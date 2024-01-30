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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: حماس تجتمع مع الوسطاء غدا بشأن صفقة الأسرى مع إسرائيل

يحيى السنوار زعيم
يحيى السنوار زعيم حركة حماس

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس سوف تجتمع مع الوسطاء غدا وجها لوجه بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

ووفقا للصحيفة العبرية فأنه من المتوقع أنه سيتم الحصول على رد حماس النهائي بعد ذلك.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين كجزء من صفقة مع حركة حماس.

وقال نتنياهو: "أسمع تصريحات عن كافة أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها. وهذا يعني القضاء على حماس، وعودة جميع مختطفينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".

وأضاف: "لن نخرج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين. لن يحدث أي من هذا. ما سيحدث هو النصر المطلق!".

وفي وقت سابق، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، على التقارير التي تحدثت عن صفقة تبادل أسرى محتملة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وكتب في تغريدة على حسابه X أن "صفقة غير شرعية = حل الحكومة".

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