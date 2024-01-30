3 مراحل… تفاصيل الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة

أفادت وكالة رويترز الإخبارية ، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قوله بإن مقترح باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل 3 مراحل.

وقالت رويترز نقلا عن مسؤول بحماس رفض الكشف عن هويته ، أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والمرضى.

وبحسب رويترز، المرحلة الثانية من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح كل المجندين والمجندات.

وأكدت رويترز نقلا عن مسؤول كبير بحماس، أن المرحلة الثالثة تشمل تسليم الجثامين.

وأكدت رويترز، على أن ل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث لوقف إطلاق النار.