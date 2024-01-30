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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 334 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء وتجديد 52 معهداً أزهريًا بسوهاج

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن منطقة سوهاج الأزهرية قد انتهت من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة عدد 52 معهد أزهري، بتكلفة إجمالية بلغت 334 مليون و544 ألف جنيه، لتقدم خدماتها لأبنائنا الطلاب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة من عام 2020م، وحتى ديسمبر 2023م.

وأوضح الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن المشروعات شملت الانتهاء من 19 مشروعا خلال عام 2023م المنقضي بتكلفة إجمالية 85 مليون و205 ألف جنيه، بينما تم الانتهاء من 9 مشروعات خلال عام 2022م بتكلفة إجمالية 66 مليون و612 ألف جنيه.

محافظة سوهاج

كما تم الانتهاء من 11 مشروعا خلال عام 2021م بتكلفة إجمالية 88 مليون و337 ألف جنيه، وخلال عام 2020م، تم الانتهاء من 13 مشروعا بتكلفة 94 مليون و388 ألف جنيه.

وأكد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية إلى أن تلك المشروعات تهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة العملية التعليمية بالأزهر الشريف، وتوفير الأجواء المناسبة لجميع عناصر العملية التعليمية؛ لتقديم أفضل ما لديهم، موجهًا الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم لجميع أنشطة وفعاليات الأزهر الشريف.

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