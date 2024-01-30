دخلوا متنكرين.. مشاهد مفزعة للحظة اقتحام مستشفى ابن سيناء في جنين

اقتحم 10 جنود إسرائيليين مستشفى ابن سيناء في جنين، متنكرين في زي أطباء لتنفيذ مجـ زرة جديدة وقتل الأطفال والمرضى والمصابين داخل المستشفى.

ويظهر في الفيديو المتداول الذي صورته احدى كاميرات المراقبة في المستشفى ان عددا من جنود الاحتلال دخلوا متنكرين في زي أطباء ويحملون الأسلحة في أيديهم.

أوضحت لقطات الفيديو دخول ما يقرب من 15 فردا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي متنكرين في زي الأطباء وبعضهم في زي النساء حاملين الأسلحة ثم دخل بعضهم إلى غرفة للمصابين بينما قام البعض الآخر بتأمينهم.

وبعد لحظات خرجوا من الغرفة فارين للخارج فور قتلهم 3 شبان فلسطينيين كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيدين من سرايا القدس باسل أيمن الغزاوي وشقيقه محمد أيمن الغزاوي والشهيد محمد جلامنة من كتائب القسام، الذين ارتقوا خلال اقتحام جيش الاحتلال مستشفى ابن سينا في جنين؛ وإقدام جيش العدو على اقتحام المستشفى بعد تخفي وحداته الخاصة بزي مدني واغتيال ثلاثة شبان بداخله - مصاب ومرافقين له.

وأكدت الحركة أن هذا يعد خرقا جديدا للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، حيث يرقى ذلك إلى مستوى جريمة حرب، من الجرائم التي لطالما اعتاد العدو على اقترافها.

وأكدت قوى المقاومة، أن الشعب الفلسطيني- في الضفة عموما وجنين خصوصا - لن يدع هذه الجريمة تمر بلا رد مناسب.