قل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أمريكيين في الأردن.

وتابع بايدن: لا نريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة بوليتيكو عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى أوامره للقادة العسكريين ببحث السبل الممكنة لضرب حلفاء إيران وإيلام النظام في إيران دون التسبب في حرب أوسع في المنطقة في ظل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني.

وصرح مسؤولون أمريكيون لم يكشفوا عن هوياتهم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى أوامر لبحث خيارات للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة نحو 40 آخرين.

وذكرت الصحيفة إن من بين خيارات الردع المطروحة استهداف أفراد إيرانيين في سوريا أو العراق أو الأصول البحرية الإيرانية في الخليج العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد أن يعطي الرئيس الضوء الأخضر سيبدأ الرد خلال يومين ويأتي على شكل موجات ضد مجموعة من الأهداف.

