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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. تحصين 15734 رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام  بنطاق محافظة الدقهلية، ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام.

وأوضح مختار، أن هناك 15734 رأس ماشية تم تحصينهم منذ بدء أعمال الحملة في 27 يناير الجاري وتستمر أعمال التحصين لمدة شهر بنطاق قري ومراكز ومدن واحياء المحافظة وذلك لتحقيق المستهدف تحصينة من رؤوس الماشية المذكورة، لافتا إلى أن تنفيذ تلك الحملة يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال قطاع الطب البيطرى بالدقهلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن أعمال الحملة بنطاق المحافظة، وقد أوضح وكيل الوزارة أن أعمال الحملة تستهدف رؤوس الماشية المشار اليها بنطاق المحافظة وبمقر اسواق الماشية وبالكمائن الحدودية بالمحافظة مشيرا الي ان هناك حملات مكثفة للتوعية للمربين لرؤوس الماشية من الأغنام والأبقار بأهمية التحصين ودوره البالغ في الحفاظ علي الثروة الحيوانية، وأكد قيام مديريه الطب البيطري أيضا بمراقبة الأسواق وتطهيرها بالتعاون مع الادارات البيطرية والوحدات المحلية.

وأكد "مختار" أن الحملة القومية للتحصين تستهدف حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها بإعتبارها هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الانتاج الحيوانى، مطالبا بضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الحملة القومية للتحصين زيادة الإنتاج الحيواني نطاق المحافظة وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري محافظ الدقهلية

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