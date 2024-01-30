خبيرة: طفرة إيجابية متوقعة لقطاع الأدوية بالبورصة خلال 2024/2025

قالت هبة الحسيني خبيرة أسواق المال إن البورصة المصرية أنهت تعاملات اليوم الثلاثاء بارتفاع ملحوظ حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 30347.3 نقطة وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة عند مستوى 6940.6 نقطة.

أضافت خبيرة أسواق المال أن مشتريات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية والعربية عززت من أداء السوق خلال تداولات اليوم مقابل مبيعات طفيفة للأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية.

وتوقعت هبة الحسيني أداء ايجابيا بقطاع الأدوية في البورصة المصرية موضحة أن القطاع شهد ارتفاعا ملحوظا وسط توقعات أن يكون أكثر ربحية خلال 2024/2025.

وأشارت خبيرة أسواق المال إن الأسعار الحالية لأسهم قطاع الأدوية بالبورصة المصرية جاذبة للشراء ومازالت الأسعار متدنية متزقعة أن تشهد ارتفاعا ملحوظا الاعوام القادمة.

أضافت الحسيني أن الدولة أبدت اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الدوائية وتحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية حيث أصبحت مصر وجهة لاستثمارات تصنيع الدواء وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة وأدى ذلك إلى زيادة خطوط الإنتاج.

لفتت هبو الحسيني إلى إعلان هيئة الدواء المصرية أت مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الأدوية بنسبة 94% ويتم استيراد 6% فقط من الدواء وأن الاكتفاء يعزز الأمن الدواءى المصرى مما يساهم فى فتح أسواق التصدير للدواء.

ونوهت أن الدواء المصرى يحظى بسمعة جيدة لفاعليته وفقا للمعايير الطبية العالمية فى التصنيع وتم التصدير إلى ما يقرب من 150 دولة حول العالم وأن مصر حصلت مؤخرا على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية لتصبح اول دولة افريقية تحصل على هذا الإعتماد.

وتسعى الدولة المصرية منذ عام 2014 لهدفها

فأطلقت فى عام 2021 مشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء بهدف ترسيم التصنيع المحلى للأدوية والتوجه نحو تصنيع خامات الدواء وقامت أيضا بنفس العام 2021 بافتتاح مدينة الدواء المصرية وتعد من أكبر مدن تصنيع الدواء بالشرق الأوسط وهدفها تحويل مصر إلى مركز إقليمي، وفق خبيرة أسواق المال.

أشارت إلى أنه في عام 2022 تم الإعلان عن افتتاح مدينة الخامات الدوائية وتضم 3 مصانع حيث بلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 177 مصنعا عام 2022 مقابل 130 مصنع عام 2015 بنسبة زيادة 30.8% بالإضافة إلى احتلال مصر 700 خط إنتاج عام 2022 مقابل 500 عام 2015 بنسبة زيادة 40%.

أضافت أنه في الآونة الأخيرة تم التوقيع مع عدد من الدول الأفريقية على تصدير الدواء وبلغ حجم الصادرات المصرية من الأدوية تخط ال 300 مليون دولار بينما ارتفع أجمالى الصادرات من الأدوية ومستلزمات الاجهزة الطبية ما يعادل مليار دولار تقريبا.

ويندرج قطاع الأدوية بالبورصة المصرية تحت مسمى( رعاية صحية وأدوية ) ويضم القطاع ما يقرب من 19 شركة بالبورصة المصرية ومن أكثرها تداولا

ابن سينا فارما وسبيد مديكال وراميدا وايبيكو للصناعات الدوائية وممفيس للأدوية وجلاكسو.