محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الأمة التركي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم، نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير "البرلمان" في الجمهورية التركية بحضور صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي برئيس مجلس الأمة التركي الذي نقل تحيات رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار فيما حمله محمد بن زايد أطيب تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونعمان كورتولموش مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وسبل تعزيزها على جميع المستويات إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في تحقيق أهداف شراكتهما التنموية وبناء جسور التعاون والتقارب بين شعبيهما ودعم القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي إضافة إلى دور البرلمانات في تعزيز قيم السلام والحوار في العالم ونشر القيم الإنسانية المشتركة.