مفاجأة| الاتحاد التونسي يفتح باب الترشح لتدريب نسور قرطاج

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم للترشح لتدريب منتخب تونس الأول لكرة القدم، بعد توديع منافسات مسابقة كأس أمم أفريقيا.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا رسميًا عبر حسابه على "فيسبوك" جاء كالآتي:"قرر المكتب الجامعي، خلال اجتماعه اليوم، فتح الباب للراغبين في تدريب المنتخب الوطني التونسي لتقديم ترشحاتهم، على أن تتولى اللجنة التي تقرر تكوينها في الغرض، النظر في ملفات الترشحات ثم رفع مقترحاتها إلى المكتب الجامعي القادم".

"وتتكون اللجنة من: "بلحسن مالوش- مختار ذويب- نجيب غميض- خالد بدرة- عماد بن يونس- ممثل عن ودادية المدربين".

وللتذكير فإن تكليف كل من منتصر الوحيشي وأنيس البوسعيدي، سيكون لفترة وقتية وهي قيادة المنتخب الوطني التونسي في الدورة الدولية الودية في شهر مارس القادم".