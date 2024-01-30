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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال النيران في خيام النازحين داخل أسوار مبنى الهلال الأحمر بخان يونس

صدى البلد

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء، باشتعال النيران في خيام النازحين داخل أسوار مبنى جمعية الهلال الأحمر في خان يونس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن دبابات الاحتلال تطلق النار بالقرب من مستشفى الأمل ومبنى جمعية الهلال الأحمر المحاصر في خان يونس بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، تعهد وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي، يواف جالانت، لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بأن تحافظ إسرائيل على السيطرة العسكرية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مما يمنحها حرية العمل على غرار الطريقة التي تعمل بها حاليا في الضفة الغربية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، في إحاطة من مكتبه في تل أبيب، إنه: "بعد الحرب، عندما تنتهي، أعتقد أنه من الواضح تماما أن حماس لن تسيطر على غزة"؛ مضيفا: "إسرائيل ستسيطر عليها عسكريا لكنها لن تسيطر عليها بالمعنى المدني".

وتابع: "عندما نتحدث عن حرية العمل العسكري، انظر إلى ما حدث الليلة في جنين"، في إشارة إلى عملية داخل مستشفى في مدينة الضفة الغربية، حيث قتلت القوات ثلاثة زعمت أنهم يخططون لهجوم كبير مستوحى من هجوم حماس في 7 أكتوبر.

 

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