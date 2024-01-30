4 آلاف جنيه لجرام عيار 21.. سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.
سعر الذهب الآن في مصر
يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.
سعر الذهب اليوم مصر
الذهب عيار 24
عيار 24
4571.5
بيع
4457.25
شراء
الذهب عيار 22
عيار 22
4190.5
بيع
4085.75
شراء
الذهب عيار 21
عيار 21
4000
بيع
3900
شراء
الذهب عيار 18
عيار 14
2666.75
بيع
2600
شراء
الذهب عيار 14
2300
بيع
2266.75
شراء
الذهب عيار 12
عيار 12
2285.75
بيع
2228.5
شراء
الذهب عيار 9
عيار 9
1714.25
بيع
1671.5
شراء
جنيه ذهب
32000
بيع
31200
شراء
أونصة
2033 $
بيع
2032 $
شراء
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
17435 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .