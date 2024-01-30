4 آلاف جنيه لجرام عيار 21.. سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

الذهب

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24

عيار 24

4571.5

بيع

4457.25

شراء

الذهب عيار 22

عيار 22

4190.5

بيع

4085.75

شراء

الذهب عيار 21

عيار 21

4000

بيع

3900

شراء

الذهب عيار 18

عيار 14

2666.75

بيع

2600

شراء

الذهب عيار 14

2300

بيع

2266.75

شراء

الذهب عيار 12

عيار 12

2285.75

بيع

2228.5

شراء

الذهب عيار 9

عيار 9

1714.25

بيع

1671.5

شراء

جنيه ذهب



32000

بيع

31200

شراء

أونصة



2033 $

بيع

2032 $

شراء

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

17435 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .