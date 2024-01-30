مقـ.تل أربعة أشخاص في انفجار جنوب غرب باكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب خمسة بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في مدينة "سِبّي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد الشرطة المحلية "ذكاء الله" أن الانفجار وقع على أحد الطرق في المدينة، أثناء مرور مسيرة انتخابية لحزب "حركة الإنصاف"، مضيفاً أن قوات الأمن هرعت إلى موقع التفجير، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى القريب.

من جانبها أوضحت مصادر طبية أن المصابين في حالة حرجة جداً، وأن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

وأعلن وزير الصحة في حكومة إقليم بلوشستان عبد الله خان عن فرض حالة الطوارئ في جميع مُستشفيات المنطقة خشية ارتفاع عدد الضحايا.