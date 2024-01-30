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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باسل خياط وسامو زين في عزاء والد قصي خولي بدبي

صدى البلد

حرص عدد من الفنانين والمشاهير على حضور عزاء والد قصي خولي في دبي، الذي أقيم مساء اليوم، أبرزهم باسل خياط، سامو زين، داليدا خليل، ميساء مغربي، وغيرهم. 

وعرض برنامج “ET بالعربي”، لقاء للفنان قصي خولي، على هامش عزاء والده الراحل في سوريا بعد وفاته مؤخرا. 

وقال قصي خولي، إن والده كان يعاني من الفشل الكلوي وكان يجري عملية غسيل كل فترة، وأنه كان حافظا للقرآن الكريم كاملا رغم أنه مسيحيا لأنه كلام الله ولغتنا العربية.

وشُيّع يوم الخميس 18 يناير، من قرية الخراب بطرطوس جثمان عميد خولى والد الفنان  قصي خولي، الذي توفى أول أمس بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، والد الفنان الشهير قصي خولي الإعلامي القدير عميد خولي. 

وشغل الإعلامي الراحل عميد خولي والد قصي خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته الإعلامية، حيث كان نائبًا لرئيس تحرير صحيفة "البعث" البارزة.

قصي خولي الفنانين والمشاهير الفنان قصى خولي برنامج ET بالعربي داليدا خليل ميساء مغربي

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