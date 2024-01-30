تداول قوائم نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر فيس بوك الآن| صور

شهدت الصفحات الرسمية للمدارس الإعدادية على فيس بوك ، تداولا لـ نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بصورة مجانية بدون أي رسوم .

وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد”، صورا ترصد قيام بعض المدارس بـ نشر وتداول قوائم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة نظير دفع مبالغ مالية عبر خدمة 0900 او المحادثة الإلكترونية .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأتاحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 من خلال التليفون الأرضي 09000100 ، او من خلال التليفون المحمول عبر رقم 5757.

كما تمت اتاحة امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 من خلال موقع الخدمات التعليمية على بوابة التعليم الأساسي عن طريق المحادثة الآلية .

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 على بوابة التعليم الأساسي هو https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

وفي محافظة الجيزة .. ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 عبر الخط الأرضي 09000160 ، كما أتيحت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 للإستعلام عنها عبر التليفون المحمول من خلال رقم 5960

وظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 أيضا على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 على البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

وفي القليوبية ، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية ، أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، مطلع شهر فبراير بدءا من يوم 7 قبيل انتهاء إجازة نصف العام.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية ، أنه جارى الإنتهاء من أعمال التصحيح الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية إستعدادا لـ ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

ومن جانبه .. اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، وبلغت بنسبة النجاح ٩٥.٨ ٪ ، حيث تقدم للامتحانات عدد ٤٨٦٤ طالبا وطالبة نجح منهم ٤٨٥٨ طالب وتغيب ٦ طلاب، فيما حصل ١٢ طالب على الدرجة النهائية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي