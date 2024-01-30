عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لزيادة الأجور.. أطباء ألمانيا يضربون عن العمل لتنفيذ مطالبهم

صدى البلد

دعت نقابة الأطباء في المانيا إلى إضراب تحذيري لأكثر من 20 ألف طبيب في المستشفيات الجامعية.

وطالبت النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 في المئة وتقديم مكافآت أعلى للعمل الليلي وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. 

وتضمنت الدعوة الانضمام الى إضراب تحذيري بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بين النقابة والولايات الألمانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وانضم الأطباء في عدة مدن ألمانية الى الإضراب حيث بدأ التجمع المركزي في هانوفر في الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأظهرت صور وفيديوهات لقطات لأطباء في محطة قطار إرلانغن، وهم يستعدون للسفر إلى التجمع المركزي للإضراب في هانوفر.

نقابة الأطباء المانيا مدن ألمانية إضراب تحذيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

ترشيحاتنا

مكتب نتنياهو: التقارير حول صفقة الأسرى مع حماس "غير صحيحة"

كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

زاهي حواس: لن يتم طلاء الهرم.. وكريم عبدالعزيز قادر على تجسيد شخصيتي|خاص

محمد أبو العينين: أشكر زوجتي الراحلة التي شاركتني رحلة الكفاح

أحمد موسى مشيدا بـ أبو العينين: اقتحم الصحراء وعمل على زراعتها ولا يرضى إلا الخير لبلده

بعد الخروج الإفريقى| فرانكفورت يكشف أسباب غياب مرموش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فوائد أكل الكوارع في الشتاء

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

فيديو

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

فيروس الزومبي.. هل يعود من جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ