لزيادة الأجور.. أطباء ألمانيا يضربون عن العمل لتنفيذ مطالبهم

دعت نقابة الأطباء في المانيا إلى إضراب تحذيري لأكثر من 20 ألف طبيب في المستشفيات الجامعية.

وطالبت النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 في المئة وتقديم مكافآت أعلى للعمل الليلي وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وتضمنت الدعوة الانضمام الى إضراب تحذيري بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بين النقابة والولايات الألمانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وانضم الأطباء في عدة مدن ألمانية الى الإضراب حيث بدأ التجمع المركزي في هانوفر في الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأظهرت صور وفيديوهات لقطات لأطباء في محطة قطار إرلانغن، وهم يستعدون للسفر إلى التجمع المركزي للإضراب في هانوفر.