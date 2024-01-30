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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيقة رونالدو تسحر العيون بإطلالة تبرز جمالها

شقيقة رونالدو
شقيقة رونالدو

شاركت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت كاتيا، بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت توب أنيق، واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة للخلف بشكل جذاب، ووضعت مكياجًا ناعما أبرز جمال ملامحها.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

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