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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: أدخلنا قوة خاصة من الشرطة لمستشفى في جنين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال هرتسي هيلفي رئيس الأركان الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية غير معنية بتحويل المستشفيات لساحات قتال.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: أدخلنا اليوم قوة خاصة تابعة للشرطة لمستشفى في جنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن دبابات الاحتلال تطلق النار بالقرب من مستشفى الأمل ومبنى جمعية الهلال الأحمر المحاصر في خان يونس بقطاع غزة.

واقتحم 10 جنود إسرائيليين مستشفى ابن سيناء في جنين، متنكرين في زي أطباء لتنفيذ مجـ زرة جديدة وقتل الأطفال والمرضى والمصابين داخل المستشفى.

ويظهر في الفيديو المتداول الذي صورته احدى كاميرات المراقبة في المستشفى ان عددا من جنود الاحتلال دخلوا متنكرين في زي أطباء ويحملون الأسلحة في أيديهم.

أوضحت لقطات الفيديو دخول ما يقرب من 15 فردا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي متنكرين في زي الأطباء وبعضهم في زي النساء حاملين الأسلحة ثم دخل بعضهم إلى غرفة للمصابين بينما قام البعض الآخر بتأمينهم.
 

رئيس الأركان الإسرائيلي القوات الإسرائيلية مستشفى في جنين جنين

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