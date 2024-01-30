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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بداية مخطط سلمى أبو ضيف.. تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل بين السطور

بين السطور
بين السطور

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل بين السطور، وظهرت سلمى أبو ضيف وهي تحاول ان تتقرب من جيمي ادسون ( محمد علاء جاميكا )  وذلك بعد وجوده في برنامج هند ( صبا مبارك) والذي يحمل اسم بين السطور.


وتعرف سلمى أبو ضيف نفسها لـ جيمي ادسون ( محمد علاء جاميكا) وعلى برنامجها هاشتاج وهو برنامج يتحدث عن الفتيات وقضايا الستات، وتعرض عليه يكون ضيف معها في حلقة، ويشيد جيمي بـ ثقتها في نفسها، وتحضر له ماتش رماية في النادي.


مسلسل بين السطور يعرض يوميًا على قناة MBC الساعة 5 مساءً، وعلى قناة ON الساعة 8 مساءً، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.
وفي سياق آخر، تنتظر سلمى أبو ضيف عرض فيلم أنف وثلاث عيون، وتقدم في العمل شخصية روبا، ويعرض غدًا الموافق 31 يناير، والفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.


وتشارك سلمى أبو ضيف في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسها أعلى نسبة مشاهدة، وهو أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

بين السطور الماراثون الرمضاني أنف وثلاث عيون تأليف مريم نعوم امير رمسيس صبا مبارك سلمى ابو ضيف

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