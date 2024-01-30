عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الغيرة تهدد مكانة صبا مبارك المهنية في «بين السطور»

صدى البلد

تخوض صبا مبارك الكثير من الصراعات مع من حولها؛ تسلط أمها المعتاد، تحامل زوجها عليها، الماضي الغامض الذي يطاردها، ثم غيرة زميلتها منها، والتي قد تهدم كل ما حققته صبا من نجاح على مدار مسيرتها المهنية كإعلامية شهيرة، وذلك ضمن أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على قنوات أون تي في وإم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.


بعد أن خلقت لنفسها مكانة كبيرة في الإعلام كمذيعة محترفة وصاحبة واحد من أشهر البرامج الحوارية التي تثير الجدل والتفكير في قضايا المجتمع، تجد هند سالم (صبا مبارك) نفسها في تحد مع زميلتها ملك (سلمى أبو ضيف) بعد أن تقودها غيرتها إلى التطلع لسرقة هذه المكانة من هند بمحاولة استحواذها على برنامجها وتقديمه بدلاً منها.


ولإنقاذ موقفها، تجازف هند باستقرارها الأسري، وتفتح باباً على ماضيها يبدو أنها قد أغلقته منذ زمن، وتفكر في عمل سبق إعلامي باستضافتها لبطل الرماية المصري الأمريكي الشهير جيمي أندرسون أو جمال (محمد علاء)، والذي يتضح أنه حبيبها السابق قبل شهرته.


وقد أتتها هذه الفكرة لثقتها في موافقته على مقابلتها برغم رفضه القاطع لإجراء لقاءات تلفزيونية مع كل القنوات حتى الشهيرة منها. فهل ستنجح هند في مسعاها؟ وإلى أي مصير يقودها ما تفعل؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.


مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

باسل الزارو بين السطور صبا مبارك مسلسل بين السطور ناردين فرج منصة شاهد وائل فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

لاعب سوبر.. الزمالك يقترب من ضم صفقة برازيلية

ننشر الصور الأولى للقضاء على أسراب الجراد في حلايب وشلاتين وأبو رماد

بسبب العدوان.. البعثة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من أمر خطير بقطاع غزة

يورجن كلوب يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد صلاح ..تفاصيل

جو غير عادي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ