الغيرة تهدد مكانة صبا مبارك المهنية في «بين السطور»

تخوض صبا مبارك الكثير من الصراعات مع من حولها؛ تسلط أمها المعتاد، تحامل زوجها عليها، الماضي الغامض الذي يطاردها، ثم غيرة زميلتها منها، والتي قد تهدم كل ما حققته صبا من نجاح على مدار مسيرتها المهنية كإعلامية شهيرة، وذلك ضمن أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على قنوات أون تي في وإم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.



بعد أن خلقت لنفسها مكانة كبيرة في الإعلام كمذيعة محترفة وصاحبة واحد من أشهر البرامج الحوارية التي تثير الجدل والتفكير في قضايا المجتمع، تجد هند سالم (صبا مبارك) نفسها في تحد مع زميلتها ملك (سلمى أبو ضيف) بعد أن تقودها غيرتها إلى التطلع لسرقة هذه المكانة من هند بمحاولة استحواذها على برنامجها وتقديمه بدلاً منها.



ولإنقاذ موقفها، تجازف هند باستقرارها الأسري، وتفتح باباً على ماضيها يبدو أنها قد أغلقته منذ زمن، وتفكر في عمل سبق إعلامي باستضافتها لبطل الرماية المصري الأمريكي الشهير جيمي أندرسون أو جمال (محمد علاء)، والذي يتضح أنه حبيبها السابق قبل شهرته.



وقد أتتها هذه الفكرة لثقتها في موافقته على مقابلتها برغم رفضه القاطع لإجراء لقاءات تلفزيونية مع كل القنوات حتى الشهيرة منها. فهل ستنجح هند في مسعاها؟ وإلى أي مصير يقودها ما تفعل؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.



مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.