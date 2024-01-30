عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة الروسية لبحث تعزيز التعاون القضائي

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي - النائب العام

أعلنت النيابة العامة فى بيان لها أنه في ضوء اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية ومكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وكذا في مجال مكافحة الجريمة بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وحماية حقوق وحريات الإنسان، وجدول الأعمال المكمل لها، وفي إطار التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين النيابتيْن وخطة تبادل الخبرات الموقعة بينهما.

 

استقبل  النائب العام، اليوم وفدًا من النيابة العامة الروسية، حيث رحب بهم، مؤكدًا الرغبة الكاملة في تعزيز التعاون بين النيابتيْن في كافة مجالات منع الجريمة وتبادل الخبرات في مجال التدريب فيما بين الجهازيْن القضائييْن، وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي وجدول الأعمال المكمل لها.

 

 يشار إلى أنه قد عقدت بالأمس، بمكتب النائب العام، مائدة مستديرة بين النيابتيْن، تم التباحث خلالها حول سبل تبادل الخبرات العملية في مجال مكافحة الجرائم البيئية، على إثر قيام بعض الجماعات الإجرامية المنظمة باستغلال الموارد الطبيعية بصورة جائرة على البيئة لتحقيق مكاسب غير شرعية.

IMG-20240130-WA0129
IMG-20240130-WA0129
IMG-20240130-WA0128
IMG-20240130-WA0128

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

ترشيحاتنا

تحملت أزمات مستوردة.. وكيل النواب يوجه التحية لحكومة مدبولي

أبو العينين: طالبت رئيسة إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة السد.. فيديو

«هياكل الأخضر واليابس!»| القصة الكاملة لهجوم الجراد على مصر.. و"الزراعة" تحذر

رئيس جامعة الأزهر لطلاب الصيدلة: نعول عليكم في تقدم صناعة الدواء المصرية

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ دار الإفتاء تجيب

بغداد تعلق على وقف حزب الله ـ العراق هجماته ضد القوات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنه من البقول.. هذا الطعام يحمي من النقرس

نفسي أموت في مصر| ماذا قالت لبنى عبد العزيز..وما نظرتها للجيل الحالي؟

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ