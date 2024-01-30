الطفل للفراش.. سعاد صالح توجه تحذيرا للفتيات بعد كتب الكتاب

وجهت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، تحذير عاجل لـ الفتايات بعد كتب الكتاب وتحديدًا في الأرياف.

وقالت سعاد صالح، إنه الكثير من الشباب يضحك على البنات بعد كتب الكتاب، ويقنعها بأنه أصبح زوجها رسمي، ويكون هناك معاشرة.

وأضافت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، أن البنت إذا أصبحت حامل، يكون الطفل لـ الفراش، ولكن الكثير من الشباب ينكر ويحدث مشكلات.

وأشارت إلى أنها تنصح كل فتاة عقد قرانها ولم يحدث الزفاف، أن تبتعد عن خطيبها، معلقة: "يجب أن تبتعد الفتاة عن الشاب الذي كتب كتابها عليه، حتى يصبح زوجها بالإشهار".

وتابعت: "في الأرياف لما الشاب يخطب فتاة يصبح فرد من البيت ويدخل ويخرج، ويحدث الكوارث، وهذا أمر مخالف، لآنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا الشيطان ثالثهما ".