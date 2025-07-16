ماس بالتكييف.. إخماد حريق في مستشفى الوادي بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق محدود اندلع في مستشفى الوادي بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا نشب في وحدة التكييف وتمت السيطرة عليه.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى الوادي قدرات في الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق بسيارتي إطفاء، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.