قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: جهود مكثفة برعاية مصر وقطر مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
أهالي فتيات كفر السنابسة يشتركون لشراء قطعة أرض لبناء مدرسة على 20 قيراطا
مصادر: تفاؤل بشأن الجهود المصرية القطرية وقرب التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
جيش الاحتلال: رئيس الأركان يأمر بتحويل عدد كبير من الطائرات نحو الجبهة السورية
ياسين مرعي: حققت حلم حياتي.. وتاريخ الأهلي يتحدث عن نفسه
مدبولي يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية
جيش الاحتلال: قصفنا 160 هدفا للنظام السوري معظمها في السويداء
12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟
مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية
تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء
السويداء تحترق ... إسرائيل تقصف دمشق والدروز يستدعون الاحتلال
السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسرار وكواليس بعد 21 عاما.. أبرز تصريحات يوسف معاطي خلال برنامج واحد من الناس

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس
هاجر ابراهيم

يوسف معاطي يكشف أسرار سفره لمدة عشر سنوات.. ويكشف أسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام.
"واحد من الناس" قناة الحياة

يوسف معاطي يكشف مذكراته التي تذاع لأول مرة ويتلقى مكالمة مهمة وأسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم"واحد من الناس" قناة الحياة

يوسف معاطي يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.. "واحد من الناس" قناة الحياة:


يوسف معاطي يكشف أسرار لماذا وضعه الموساد على قوائم الاغتيالات ومن مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".

أسرار كثيرة يكشف عنها يوسف معاطي في 4 حلقات مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

في حلقة خاصة وانفراد لبرنامج "واحد من الناس"، الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي في أول ظهور له بعد 20 عام يكشف أسرار لم تذع من قبل ومفاجآت وتصريحات هامة خلال برنامج "واحد من الناس"، والتي تذاع على مدار 4 حلقات في التاسعة والنصف مساء الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة.

ويكشف معاطي خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي أسباب سفره لمدة عشر سنوات.. وأسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام ومذكراته التي تذاع لأول مرة ومفاجأة الحلقة مكالمة هامة يتلقاها يوسف معاطي.

ويكشف عن ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم.. كما يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

ولماذا وضعه الموساد على قوائم الاغتيالات ومن مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".. أسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات ليوسف معاطي مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة.

يوسف معاطي عادل إمام واحد من الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

ترشيحاتنا

وليد جودة

قيادي بـ"المؤتمر": رفض مصر لفكرة "مدينة الخيام" يعكس ثبات الموقف تجاه الحقوق الفلسطينية

النائب محمود عصام

برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمنع تكرار حوادث الغرق بشواطئ الإسكندرية

المعلم

حالات مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس

بالصور

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

نشرة المرأة والمنوعات| ريم سامي تستعرض رشاقتها بملابس البحر.. وتحذير من الإفراط في تناول الكركم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد