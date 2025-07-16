أسرار وكواليس بعد 21 عاما.. أبرز تصريحات يوسف معاطي خلال برنامج واحد من الناس

يوسف معاطي يكشف أسرار سفره لمدة عشر سنوات.. ويكشف أسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام.

"واحد من الناس" قناة الحياة

يوسف معاطي يكشف مذكراته التي تذاع لأول مرة ويتلقى مكالمة مهمة وأسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم"واحد من الناس" قناة الحياة

يوسف معاطي يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.. "واحد من الناس" قناة الحياة:



يوسف معاطي يكشف أسرار لماذا وضعه الموساد على قوائم الاغتيالات ومن مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".

أسرار كثيرة يكشف عنها يوسف معاطي في 4 حلقات مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

في حلقة خاصة وانفراد لبرنامج "واحد من الناس"، الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي في أول ظهور له بعد 20 عام يكشف أسرار لم تذع من قبل ومفاجآت وتصريحات هامة خلال برنامج "واحد من الناس"، والتي تذاع على مدار 4 حلقات في التاسعة والنصف مساء الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة.

ويكشف معاطي خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي أسباب سفره لمدة عشر سنوات.. وأسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام ومذكراته التي تذاع لأول مرة ومفاجأة الحلقة مكالمة هامة يتلقاها يوسف معاطي.

ويكشف عن ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم.. كما يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

ولماذا وضعه الموساد على قوائم الاغتيالات ومن مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".. أسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات ليوسف معاطي مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة.