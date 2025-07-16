توك شو|حملة 100 يوم صحة تواصل خدماتها المجانية بجودة عالية.. وموجة طقس "عجيبة" تضرب مصر

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



إعلام سوري: عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على دمشق

أفاد إعلام سوري بسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



جيش الاحتلال: قواتنا في حالة تأهب لأي سيناريو محتمل بسوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قواته في حالة تأهب لأي سيناريو محتمل بسوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



مديرة القومي للترجمة: نتجه نحو ثقافات مهمّشة.. ونوسّع النشر الصوتي إلى لغات عالمية

أكدت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، أن المركز يتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى اختيار الأعمال التي تواكب احتياجات القارئ المصري والعربي، وتزويده بمعرفة رصينة تفتح أمامه آفاق فهم العالم في ماضيه وحاضره ومستقبله.



في عامها الثالث.. حملة "100 يوم صحة" تواصل خدماتها المجانية بجودة عالية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة "100 يوم صحة" تواصل انطلاقها للعام الثالث على التوالي ضمن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين، وذلك من منطلق أن "الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي".



رأس البر تتألق في الصيف.. استعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين وسياحة اليوم الواحد تتصدر المشهد

تشهد مدينة رأس البر بمحافظة دمياط حالة من الاستعدادات المكثفة مع انطلاق الموسم الصيفي، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث تعمل الأجهزة المحلية على توفير أقصى درجات الأمان والراحة للمصطافين.



أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16 يوليو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025.



عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025.



موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة طقس "عجيبة"، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق، خاصة في محافظات الصعيد وجنوب الجمهورية.