عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة عن ارتفاع الأسعار: الله لم يخلق مشكلة دون حل

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الله عز وجلّ لم يقدر أي مشكلة دون أن يكون لها حل، موضحةً أن "لكل داء دواء، حتى الموت والمرض، فإن الله سبحانه وتعالى قدّر لهما الدعاء، لأن الدعاء يغير القدر".

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، خلال تعليقها على ارتفاع الأسعار، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يقدم كل الحلول، موضحةً: "مش معقولة أطلع ألطم كل يوم وأعمل حالة إحباط مع احترامي للجميع ونقول الدولار والأسعار والأكل والشرب غليوا.. وماذا بعد؟!".

بسمة وهبة: أنا لا أحب اليـأس

وتابعت بسمة وهبة: "هل يجب أن أقول للناس كل يوم إننا في مصيبة وكارثة؟! كلنا نعلم بمصيبتنا، ولكني أشعر بأن لديّ دور آخر غير توضيح الحقيقة للناس، وهو البحث عن حل مع الناس وللناس، فأنا لا أحب اليأس، ولا أحب الحديث عن مشكلة دون تقديم حلول لها".

ارتفاع الأسعار الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعاء يغير القدر الدولار الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

ترشيحاتنا

تحملت أزمات مستوردة.. وكيل النواب يوجه التحية لحكومة مدبولي

أبو العينين: طالبت رئيسة إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة السد.. فيديو

«هياكل الأخضر واليابس!»| القصة الكاملة لهجوم الجراد على مصر.. و"الزراعة" تحذر

رئيس جامعة الأزهر لطلاب الصيدلة: نعول عليكم في تقدم صناعة الدواء المصرية

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ دار الإفتاء تجيب

بغداد تعلق على وقف حزب الله ـ العراق هجماته ضد القوات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنه من البقول.. هذا الطعام يحمي من النقرس

نفسي أموت في مصر| ماذا قالت لبنى عبد العزيز..وما نظرتها للجيل الحالي؟

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ