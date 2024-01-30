بسمة وهبة عن ارتفاع الأسعار: الله لم يخلق مشكلة دون حل

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الله عز وجلّ لم يقدر أي مشكلة دون أن يكون لها حل، موضحةً أن "لكل داء دواء، حتى الموت والمرض، فإن الله سبحانه وتعالى قدّر لهما الدعاء، لأن الدعاء يغير القدر".

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، خلال تعليقها على ارتفاع الأسعار، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يقدم كل الحلول، موضحةً: "مش معقولة أطلع ألطم كل يوم وأعمل حالة إحباط مع احترامي للجميع ونقول الدولار والأسعار والأكل والشرب غليوا.. وماذا بعد؟!".

بسمة وهبة: أنا لا أحب اليـأس

وتابعت بسمة وهبة: "هل يجب أن أقول للناس كل يوم إننا في مصيبة وكارثة؟! كلنا نعلم بمصيبتنا، ولكني أشعر بأن لديّ دور آخر غير توضيح الحقيقة للناس، وهو البحث عن حل مع الناس وللناس، فأنا لا أحب اليأس، ولا أحب الحديث عن مشكلة دون تقديم حلول لها".