عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

أسعار الذهب

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن حالة عدم الاستقرار في سوق الذهب نتيجة الارتفاع الجنوني والتلاعب في الأسعار، حيث خضع تسعير الذهب لكبار التجار، ورأى البعض إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة الطلب المتزايد على الذهب هذه الأيام باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وأكثر الأدوات الاستثمارية استقراراً لذلك يلجأ الكثير لادخار أموالهم من خلاله.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن تسعير الذهب توقف في وسائل التواصل بين التجار مؤخرًا نتيجة مغالاتهم في أسعار الذهب، من خلال عملية التسعير.

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن محلات الصاغة تستقبل العملاء حاليًا، ويسود الاستقرار السوق، حيث تعود الأمور لطبيعتها بسوق الصاغة.

كما صرح بأن سعر الذهب في محلات الصاغة، يتراوح حاليًا بين 3825 و3850 جنيهًا لعيار 21 وسط أجواء تعامل طبيعية.

من جانبه، قال أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية، إن محلات الصاغة تستقبل عملائها على مدار الساعة، وتنفذ عمليات البيع والشراء، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة على صفحات الجرائد الرسمية.

وأكد أيضا أن سعر الذهب عيار 21 يجري التنفيذ به اليوم بسعر 3850 جنيهًا، لافتًا إلى أن السوق تستعيد السيطرة على عمليات البيع والشراء بعد التأثير الكبير لسيولة شهادات الادخار على الطلب.

وجاءت هذه الحركة الطبيعية لشراء وبيع الذهب، بعد توقف الأسبوع الماضي، حيث أغلقت قوات الأمن الأسبوع الماضي عددا من محلات بعض تجار الذهب الخام وألقت القبض على آخرين، نتيجة ما قالت أنه “تلاعب في الأسعار”.

وقبل أسبوع قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأزمة الحالية تعد من أعنف وأقوى الأزمات التي يتعرض لها سوق الذهب، كما ان تراكم المشاكل دون وضع حلول جذرية لها، والتراخي في التعامل مع الأزمة، هو الذي دفع السوق لواحدة من أكبر الأزمات في تاريخه”.

وأوضح أن بعض كبار تجار الذهب الخام استغلوا آلية العرض والطلب، للتلاعب في الأسعار، دون إصدار بيانات حقيقة تكشف حجم المخزون المحلي من الذهب الخام، لاسيما بعد وقف الاستيراد”.

أسعار أعيرة الذهب اليوم بحسب بيانات شعبة الذهب:

جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 3875 جنيها للبيع، وعيار 24 بلغ سعر الجرام 4428 جنيها للبيع بدون مصنعية، وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3321 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 31 ألف جنيه.

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