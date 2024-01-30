تونس تمدد حالة الطوارئ إلى أواخر العام الجاري

مددت تونس اليوم، حالة الطوارئ إلى أواخر العام الجاري ابتداءً من بداية الغد وذلك من خطر الإرهاب.

جاء ذلك بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، على إثر التفجير الإرهابي الذي ‏استهدف حافلةً لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة سنة 2015م، وأسفر عن مقتل 12 عنصراً أ‏منياً، وإصابة 16 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقي اليوم الثلاثاء دعوة رسمية من نظيره أحمد صالح الحشاني لزيارة تونس.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية فقد استقبل اليوم سفير الجمهورية التونسية لدى العراق شكري اللطيف.

وذكر البيان انه جرى ، خلال اللقاء، بحث أفق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العلاقات على مختلف الصعد والمجالات، بما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والتونسي.