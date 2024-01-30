"أوقاف الإسكندرية" تعقد مقرأة للأئمة بمسجد القصبجي وسط المدينة

شهد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، فاعليات مقرأة الأئمة بمسجد القصبجي التابع لإدارة أوقاف وسط، اليوم /الثلاثاء/، بحضور كل من مدير عام المتابعة الشيخ وسام كاسب، ومسئول شئون القرآن بالمديرية الشيخ محمود نصر الدين، ومدير إدارة أوقاف وسط الشيخ محمد أبو زيد، والشيخ السيد العسيلي.



وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، إن هذه المقارئ تأتي في إطار جهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم وأهله ونشر الوعي والفكر الوسطي المستنير، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تبنتها وزارة الأوقاف بهدف خدمة المجتمع لتعود بالنفع على الوطن بأسره، مضيفًا أنه عقب المقرأة، تم عقد مجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمسجد.



وأكد وكيل الوزارة أهمية دور الإمام في مسجده دعويا واجتماعيا فالإمام هو الطبيب الذي يأتي إليه الناس ليتلقى كل واحد منهم دواءه الذي يجد فيه ضالته المنشودة.