المواد الغذائية: أسعار الزيوت والسمن زادت مرتين من أول يناير بنسبة 33%..والمكرونة 30%

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الزيوت والسمن شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية يناير بلغت 33% دون أسباب واضحة، لأن المنتج يقوم بعملية تحوطية حيث أنه لم يقم بالاستيراد بالسعر الجديد .

وتابع المنوفي خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON : “ملحقوش يستوردوا بالأسعار الجديدة وأتمنى أن يقوم المنتجون بتهدئة رفع الاسعار لأن ده مش معقول ”.

وأكمل : "المواد الغذائية أمن قومي ومن المفترض أن تتماشى الاسعار مع المدخلات، لكن الاجراءات التحوطية من قبل المنتجين تتم بشكل غير منطقي.

وأردف: " إحنا عاوزين العجلة تدور وبنتكلم في سلع لا غنى عنها بالنسبة للمواطن لأن التغيرات السعرية كبيرة ومتلاحقة، غيروا اسعار الزيوت أول الشهر وبالأمس، لأول مرة يتم رفع اسعار السلع مرتين خلال شهر حتى المكرونة زادت بنسبة 30% مرتين في الشهر ".

واختتم : " لازم السعر يتحط على المنتج، لازم المنتج يكتب السعر عشان مراحل التداول يتم ضبطها.. مش معقول كده".