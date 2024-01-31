عبير صبري: شخصية "المنتقبة" مرحلة من حياتي وشفت كل حاجة غلط وحرام

قالت الفنانة عبير صبري إن دورها في شخصية " المنتقبة " بعد إجبار زوجها لها على إرتداء النقاب والذي رأى كل شيء في الحياه من باب " العورة والكفر " كان دورا هاما بالنسبة لها لان النماذج التي تناولتها الجزيرة في أجواء الفيلم ليست قضايا تخص الطبقة الاجتماعية بعينها التيتناولها الفيلم.



وتابعت صبري خلال لقاءها عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" لكن المشاكل موجودة في أي طبقة بإختلاف المستوى الاجتماعي أو الثقافي وأنا شخصيا رأيت تلك شخصية " المنتقبة " في مرحلة ما في حياتي وشفت كل حاجة غلط وحرام بما فيها الحاجات البسيطة ".



و واصلت : " احيانا أن سكوت المرأة في كثير من الاحيان ليس سببه قهر المرأة أو ظلم المرأة لكن مايخيف المرأة أن كثير مما يروج له هو حديث بإسم الدين وبالتالي فيه خوف من الكلام في ده وعندما يتم تخويف المرأة بإسم الدين عبر وضع حواجز المرأة بتصدق وبتسكت وتقول أحسن مايكون حرام وأكيد جوزي فاهم لانه متدين ومصلي في الجامع ".



وأكملت : " هناك خلط بين المتدين الحقيقي ومن يستخدم الدين كغطاء لتغطية نقص في شخصيته حتى يمارس سلطة أضعف منه سواء رجل أو سيدة "،وعن الاغتصاب الزوجي قالت : " كل واحدة عملتها بشكل مختلف.