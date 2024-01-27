بالعباية.. عبير صبري تسحر عيون متابعيها عبر إنستجرام بجمالها وأناقتها |شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت عبير صبري في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت عباءة فضفاضة باللونين الأصفر والأبيض ، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا مرتكزًا على الألوان الترابية الهادئة.

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آخر أعمال الفنانة عبير صبري

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في مسلسل جميلة الذي عرض خلال موسم رمضان 2023، ودارت أحداثه حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي نشهدها من حولنا في المجتمع، وكيف تمر البطلة «جميلة» ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة للمشاهدين.

أبطال مسلسل جميلة

وشارك في بطولة مسلسل «جميلة» لـ ريهام حجاج، عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، ورحاب حسين.