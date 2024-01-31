مسؤولة أممية: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا

كشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيجريد كاج، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة “أونروا”.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت كاج الثلاثاء: "لا يمكن لأي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة".

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إنها تريد أن تستمر الأونروا في غزة، مؤكدة أنه لا توجد منظمة يمكنها القيام بمهام الأونروا في قطاع غزة في ظل الحرب الحالية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق، قد طالب المزيد من الدول بتعليق التمويل للأونروا، قائلا إنه يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، متهما الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.