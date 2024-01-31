شاهد.. فيديو يوثق رد فعل طفلة أجنبية شاهدت فلسطينيا يرتعش من البرد

لا تزال الأوضاع في غزة مأساوية مع استمرار المعاناة الناتجة عن التصعيدات الغاشمة لقوات الاحتـ لال الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

قام والدين أجنبيين بتسجيل ردة فعل طفلتهما بعد رؤية رضيع فلسطيني يرتجف من البرد والزعر داخل احدي المباني في قطاع غزة.

غزة

لم تقدر الطفلة على تحمل صراخات الرضيع الفلسطيني فبدأ عينها تملأ بالدموع الغزيرة والتي لم تستمر طويلاً في عينها حتى بدأت بزرفها على خدودها.

وكشف أيضًا مقطع الفيديو الذي حقق انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف قام الوالدين الكوريين بتجفيف دموع الطفلة في مقطع فيديو أثار جدًلا حول دعم أو رفض رؤية طفلة لهذه الأوضاع الإنسانية المؤلمة.