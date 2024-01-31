ارتفاع عدد قت.لى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 560

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 560 قتيلا، منهم 223 عسكريا سقطوا منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع 3 جنود إضافيين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان الجنود القتلى هم الرائد احتياط نيتزر سيمشي، والنقيب احتيط جافرييل شاني، والضابط يوفال نير.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن حركة "حماس" تدرس خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستؤمّن الإفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، لكنها لا تلزم الاحتلال بإنهاء الحرب.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، يعتمد نجاح الخطة على إذا ما كانت حماس ستوافق أم لا على المرحلة الأولى من دون الموافقة على إنهاء الحرب بصفة دائمة، وهو مطلب جوهري للحركة حتى الآن.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل 3 مراحل.