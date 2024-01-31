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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية

صدى البلد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع 3 جنود إضافيين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان الجنود القتلى هم الرائد احتياط نيتزر سيمشي، والنقيب احتيط جافرييل شاني، والضابط يوفال نير.

وأضافت الصحيفة أن بهذا العدد، يصل إجمالي عدد القتــلى العسكريين في الهجوم البري الإسرائيلي على غزة إلى 223.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت مساء الثلاثاء، بمقتل جنديين إسرائيليين، في معارك مع حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على الرغم من أن جيش الاحتلال لم يعلن بعد مقتلهم.

وأعلن مجلس مستوطنة "غوش عتصيون" بالضفة الغربية المحتلة، عن مقتل أحد جنوده المشاركين في الحرب على قطاع غزة ويدعى يوفال نير.

كما أعلنت إحدى مدارس الاحتلال عن مقتل الجندي "نتسير سمحي" خلال المعركة في قطاع غزة.

وقالت إدارة المدرسة: "ببالغ الحزن والأسى أنقل إليكم نبأ وفاة المحارب البطل الراحل نتسير سيمحي الذي قتل اليوم في معارك غزة".

 

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