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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم شقيقين.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص من بينهم شقيقين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين إحداهما نقل والآخرى سوزوكي فان، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وجود تصادم بين سيارتين دائرة المركز، ووقوع مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو (أنور ع.م 24 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز)، اصطدم بالمواجهة بسيارة سوزوكي فان قيادة المدعو (عاطف ع.ع 26 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز).

نتج عن ذلك إصابة كلاً من:" قائد السيارة الأولى بكدمات بالقدم اليسرى، وشقيقه المدعو احمد ع.م 21 سنة، عامل، ويقيم بذات العنوان، بجرح رضي متهتك بالجبهة، وقائد السيارة الثانية بكسر بالفخذ الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، والمدعو محمود ع.ا 20 سنة، طالب، بكسر بالساعد الأيسر وجرح متهتك بالجبهة، والمدعو هيثم ا.ا 17 سنة، طالب، بكسر بالقدم اليسرى وجرح رضي بالجبهة، والمدعو خالد ن.ع.ذ 19 سنة، عامل، باشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح متهتك بالجبهة، ويقيمون دائرة المركز".

وأفادا قائدي المركبتين والمصابين بمضمون ما سبق، ونفوا وجود شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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