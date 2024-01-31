لليوم الثالث.. استمرار حملات مكافحة هجوم الجراد جنوب البحر الأحمر

واصلت فرق مكافحة الجراد في المناطق الحدودية بحلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، جهودها لليوم الثالث على التوالي في مقاومة ورش الأسراب المتقطعة من الجراد الصحراوي الأصفر.

وتأتي هذه الأسراب من اتجاه الحدود السودانية، حيث يشارك أفراد ومهندسو قواعد مكافحة الجراد في عمليات الرش والمقاومة على امتداد المناطق الجبلية ومواقع تجمعات الجراد.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل لجان لمتابعة الموقف، حيث تم رصد دخول أسراب جديدة من الجراد الأصفر.

وتقوم السلطات بالتنسيق مع مؤسسات دولية ذات صلة للتصدي للوضع واستكمال جهود المكافحة، مع استمرار التنسيق على جميع المستويات لمواجهة الهجوم الجرادي القادم من الجانب السوداني.

وأكد مسؤولو قواعد المكافحة على استمرار المتابعة والتنسيق مع اللجان على الحدود المصرية، مع تنظيم حملات مرورية في المناطق الشرقية الجنوبية، وصولاً إلى الحدود السودانية، لإجراء عمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد في وقت مبكر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للتصدي لتداول الجراد والحفاظ على الزراعات والمحاصيل الزراعية في المنطقة.