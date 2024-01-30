جهود مستمرة لزراعة البحر الأحمر لمكافحة الجراد في مدينتي حلايب وشلاتين

أكد الدكتور محمود عبد العاطي، مدير عام الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، أن الجراد يشكل آفة طبيعية ولا يستوطن مصر، حيث ينطلق انتشاره وتكاثره خلال فصل الشتاء من أكتوبر إلى أبريل.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال تصريحات صحفية عن ظهور الجراد في مدن حلايب وشلاتين، إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تقوم بأعمالها بشكل فعال، حيث تعمل 55 قاعدة مكافحة جراد على مستوى الجمهورية، منوها بأن هناك جهودًا مستمرة لمكافحة الأسراب القادمة من السودان، مشددًا على سيطرة ومسح مستمر في جنوب البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بتجمعات الجراد في حلايب وشلاتين وأبورماد، أكد عبد العاطي أنها تخضع لعمليات محاصرة وتعامل فوري، مع التأكيد على أن مصر ليست موطنًا أصليًا للجراد، بل يصل من السودان وتتم مكافحته ليلًا.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن الدولة تخصص جهودًا كبيرة لمكافحة الجراد، نظرًا لأهميته كقضية أمن قومي مصري، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق بشأن ظهوره في البحر الأحمر."