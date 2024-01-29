حقيقة إلغاء سؤال بمادة الهندسة بإعدادية البحر الأحمر

أكدت مصادر موثوقة داخل مديرية التربية و التعليم بالبحر الأحمر اليوم عدم حدوث أي تعديل في نموذج الإجابة الخاص بمادة الهندسة وحساب المثلثات لامتحان الصف الثالث الإعدادي.

وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من غرف التصحيح، تأكدت المصادر أن عملية تصحيح الأوراق قد تمت بناءً على النموذج الأصلي للإجابة، دون أي تعديل أو تغيير في الأسئلة المتعلقة بمادة الهندسة.

عملية تصحيح الأوراق قد تمت وفقًا للنموذج الأصلي للإجابة

وأشارت المصادر إلى أنه لم تتم أي عملية تعديل فى نموذج اجابة أي سؤال في مادة الهندسة قبل بدء عملية التصحيح، أن عملية تصحيح الأوراق قد تمت وفقًا للنموذج الأصلي للإجابة، دون أي تعديل أو تغيير في الأسئلة المتعلقة بمادة الهندسة قبل بدء عملية التصحيح ، وبناءً على ذلك، يتضح أنه لم يتم تعديل أي سؤال في هذه المادة.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات التصحيح تم الانتهاء منها، ومن جهتة قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن امتحانات الشهادة الإعدادية مرت دون وصول أي شكاوى من الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنبا للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.