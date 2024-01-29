عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقيقة إلغاء سؤال بمادة الهندسة بإعدادية البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت مصادر موثوقة داخل مديرية التربية و التعليم بالبحر الأحمر اليوم عدم حدوث أي تعديل في نموذج الإجابة الخاص بمادة الهندسة وحساب المثلثات لامتحان الصف الثالث الإعدادي.

 وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من غرف التصحيح، تأكدت المصادر أن عملية تصحيح الأوراق قد تمت بناءً على النموذج الأصلي للإجابة، دون أي تعديل أو تغيير في الأسئلة المتعلقة بمادة الهندسة.

 

عملية تصحيح الأوراق قد تمت وفقًا للنموذج الأصلي للإجابة

وأشارت المصادر إلى أنه لم تتم أي عملية  تعديل فى نموذج اجابة أي سؤال في مادة الهندسة قبل بدء عملية التصحيح، أن عملية تصحيح الأوراق قد تمت وفقًا للنموذج الأصلي للإجابة، دون أي تعديل أو تغيير في الأسئلة المتعلقة بمادة الهندسة قبل بدء عملية التصحيح ، وبناءً على ذلك، يتضح أنه لم يتم تعديل أي سؤال في هذه المادة.

 

وأشارت المصادر إلى أن عمليات التصحيح تم الانتهاء منها، ومن جهتة  قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن امتحانات الشهادة الإعدادية مرت دون وصول أي شكاوى من الطلاب.

 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنبا للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان.

 

ووجه وكيل الوزارة بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.

مديرية التربية والتعليم البحر الأحمر تعليم البحر الأحمر وكيل وزارة التربية والتعليم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو

بعد خروج المنتخب.. أحمد موسى يوجه طلبا عاجلا لـ وزير الشباب والرياضة.. فيديو

متحدث الوزراء: سيتم إقرار الحد الأقصى لأسعار السلع

متخرجش في البرد.. سدد مخالفاتك المرورية وأنت في بيتك

شاهد| رئيس نادي الزمالك يؤدي واجب العزاء في العامري فاروق

نجوم الأهلي والزمالك في عزاء العامري فاروق| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ