مصر تتصدر الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.. تعرف على فوائده

كشف الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، أهمية الهيدروجين الأخضر، والتي تصدرت مصر الدول العربية فى مشروعات إنتاجه.

وقال، إن الهيدروجين الأخضر هو أساس للطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن الطاقة الخضراء تحل مكان جميع أنواع الطاقة، سواء السيارات أو الشاحنات الكهربائية وغيرها.

وأضاف الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن الهيدروجين الأخضر هو الوقود القادم لأنه ليس لديه عادم، وليس له تأثير على البيئة.

وتابع الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، أن الأفضل فى الاستخدام هو الهيدروجين الأخضر، لأنه يخرج من تحليل المياه، وبالتالي يحتاج إلى مياه محلاة وطاقة كهربائية.