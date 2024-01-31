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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم استفزازها لأمريكا لقطع تمويلها.. مسئولين صهاينة يكشفون كارثية تدمير الأونروا الآن

الأونروا
الأونروا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن وفد عسكري إسرائيلي عقد في واشنطن اجتماعات عدة للضغط من أجل استبدال الأونروا في الفترة المقبلة وذلك لأن قطع التمويل الكامل عنها وتدميرها يمثل خطرا على كيان الاحتلال الصهيوني.

كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول كبير بالكيان الصهيوني أن الحكومة التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تؤيد إغلاقا فوريا للأونروا خشية كارثة إنسانية تجبرها على وقف الحرب، وهو ما لايريده نتنياهو الآن.
وخلال الساعات الماضية اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش  مع مانحي الأونروا لإطلاعهم على خطوات اتخذت للاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة الدولية للطاقة.
كما ذكر المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أن جوتيريش ناشد الدول التي علقت تمويلها للأونروا في إعادة النظر في قرارها.

 

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