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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط بسبب تزايد المخاوف من توجية ضربة أمريكية لأهداف إيرانية

مخاوف من تصعيد عسكري
مخاوف من تصعيد عسكري يرفع أسعار النفط بالمنطقة

ارتفعت أسعار النفط مجددا بالأسواق العالمية خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المخاوف من تضرر الإمدادات بسبب ترجيح توجيه أمريكا ضربة عسكرية لأهداف إيرانية في المنطقة.

كما يأتي الارتفاع مع تصريح شركة أرامكو السعودية بإنه طُلب منها تقليل طاقتها القصوى المخططة لإنتاج النفط المستدام إلى 12 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 13 مليون برميل يومياً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 82.80 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 77.69 دولار للبرميل.

وقال محللون إن السوق لا تزال على حافة الهاوية وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط، حيث تعهدت واشنطن باتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة» للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيرة في الأردن، شنه مسلحون مدعومون من إيران، وهو أول حادث يلقى فيه عسكريين أمريكيين حتفهم منذ بدء حرب غزة.

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