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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

39 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى اليوم

اقتحامات الإحتلال
اقتحامات الإحتلال للأقصى المبارك

أقدم 39  مستوطنا على اقتحام ساحات المسجد الأقصى  بعد ظهر اليوم، في ظل مظلة حماية من قوات الاحتلال، وفق  ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ونفذ عشرات المستوطنين اقتحامهم للأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

وزيادة في الاستفزاز منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين الفلسطينيين من الدخول ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

 

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