إسرائيل تجبر أمريكا على الخضوع.. واشنطن بوست تكشف سر قرار بايدن مع الأونروا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية سبب إقدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السريع على وقف مؤقت لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.



وذكرت الصحيفة أن السبب يعود لتصديق الإدارة في الرواية الصهيونية مباشرة.



وأردفت واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين ان الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم إسرائيل بشأن الأونروا.



وتابعت واشنطن بوست عن مسؤولين بأن هناك خطورة بالادعاءات الإسرائيلية بشأن الأونروا وأنها أجبرت إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله "هدفنا من قطع الدعم حاليا عن الأونروا هو إجبار الوكالة على إجراء تحقيق شامل".

عاجل | مراسل #الجزيرة: غوتيريش يجتمع مع مانحي الأونروا لإطلاعهم على خطوات اتخذت للاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة

عاجل | المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: غوتيريش ناشد الدول التي علقت تمويلها للأونروا إعادة النظر في قرارها