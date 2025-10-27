منى زكي بإطلالة تخطف الأنفاس في عرض أزياء عالمي

أثارت النجمة منى زكي إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة وأنيقة خلال أحد عروض الأزياء العالمية.

ونشرت منى زكي صورًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت:

"الموضة والسينما معًا تصنع لحظات سحرية وفريدة من نوعها، وتروي قصصًا وعصورًا لم نختبرها من قبل. كان الحدث الليلة ملهمًا جدًا، وسعدت بلقاء صانعي الأفلام الأسطوريين ورموز الموضة. شعرت بفخر كبير لكوني جزءًا من هذه التجربة."



وفي سياق آخر ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الفنانة منى زكي، بسداد مبلغ مالي قدره ٣ مليون و٦٣٠ ألف جنيه، وذلك في القضية رقم ١٢٠٤ لسنة ٢٠٢٥، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين في القضية رقم 1204 لسنة 2025.

بداية الواقعة كانت فى يناير ٢٠٢٤، حينما قامت الفنانة منى زكى ببيع شقة بشارع سوريا في المهندسين مقابل خمسة ملايين جنيه، إلا أن المشتري تفاجأ لاحقا بإنذارات بنكية بالحجز على الشقة، بعد اكتشاف أنها ضمن وحدات مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام ٢٠٠٤، وأن عليها مديونية تتجاوز ٤ مليون جنيه من أصل ٢٩ مليون مديونية العقار بالكامل.

وأقام الشاكي دعوى يتهم فيها منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مطالبا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقضت المحكمة بإلزامها بسداد المبلغ بناء على مخالفة صريحة لشروط العقد المبرم بينهما.