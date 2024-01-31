عقود لذوي همم وشهادات للخريجين.. غدا افتتاح معرض لمنتجات مركز تدريب مهني

بحضور وزير العمل ومحافظ القاهرة..

يفتتح حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدًا الخميس معرضًا لمنتجات، ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة، بالشرابية، وذلك في إطار فعاليات تُنظمها مديرية عمل القاهرة، تشمل أيضًا تسليم الوزير شحاتة، 100 عقد عمل لذوي الهمم داخل مواقع عمل وإنتاج بمحافظة القاهرة، كما يُسلم "الوزير" شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد ،الذين حصلوا على دورات تدريبية داخل "المركز".

وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، أن برنامج هذه الفعاليات التي تُنظمها مدير العمل غدًا داخل أحد فنادق القاهرة، سوف يتضمن أيضًا عرض فيديو يرصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل، وتوجيهات وزير العمل للمديريات، بتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم.

وأوضح عزاز أن مُخرجات الدورات التدريبية المعروضة في المعرض الذي سيفتتحه الوزير والمحافظ في مهن الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، والهيدروليك.