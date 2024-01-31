ارتفاع أسعار البنزين في إسرائيل إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا

كشفت تقارير عبرية أن الحد الأقصى لسعر البنزين 95 أوكتان في إسرائيل سيرتفع بمقدار 0.16 شيكل للتر اليوم الأربعاء عند منتصف الليل، ليصل إلى 7.38 شيكل للتر.

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية أن الحد الأقصى لسعر البنزين 95 أوكتان سيرتفع وسيكون السعر الجديد للبنزين هو الأعلى منذ يوليو 2022 بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما كشفت عنه صحيفة جلوبس الإسرائيلية.

ويأتي الارتفاع الأخير في الأسعار في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وضعف الشيكل عند حساب السعر. وسبب آخر لارتفاع الأسعار هو قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم تمديد التخفيض في ضريبة الإنتاج.

وبين أبريل 2022 ونهاية عام 2023، خفضت وزارة المالية الرسوم الجمركية بمبالغ متفاوتة للحفاظ على استقرار سعر البنزين 95 أوكتان الذي تم التحكم فيه عند أقل بقليل من 7 شيكل للتر.

وتأتي الزيادة في أسعار الوقود في إطار موجة من الزيادات في الأسعار في الاقتصاد، والتي تشمل المنتجات الغذائية وتعريفة الكهرباء. وسيكون للزيادة في أسعار الكهرباء تأثير كبير على قطاعات أخرى بما في ذلك المياه.